Yücelik'ten, iş dünyasını bankalarla buluşturacak toplantıya davet

'si Erzurum'da düzenlenecek olan, ‘Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na davet etti.

Yücelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Ticaret Borsası'nın desteği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki DedemanSki Lodge Otel'de gerçekleştirilecek toplantıda, reel sektörün bankalarla yaşadığı sıkıntılara çözüm aranacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının basına kapalı olarak devam edeceğini kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, iş insanlarının finans anlamında yaşadıkları problemleri ikili görüşmelerde bankaların üst düzey yetkililerine aktarma imkanı bulacağını söyledi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu üyeleri; İşbankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, TEB, ING, Eximbank, Odeobank, Şekerbank ve Citibank'ın genel müdür veya genel müdür yardımcılarının katılacağını belirten Yücelik, reel sektörü temsilen de, Erzurum ve bölgedeki oda ve borsaların başkanlarıyla, buralara kayıtlı firmaların temsilcilerinin katılacağını dile getirdi.

Yücelik; “Reel sektörün gücü istikrar için önemli”

Reel sektörün güçlü olmasının ülkenin ekonomik istikrarı açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yücelik, iş dünyasının finansal sıkıntılarının çözümünde bankaların da yapıcı yaklaşımlarının ve taşın altına elini koymasının aynı derecede önemli olduğunu vurguladı. Her iki sektörün de karşılıklı anlayış ve diyalogla işbirliği yapması gerektiğini anlatan Başkan Yücelik, “Gelecek adına umutlarımızı korumak için, el ele verip, iş birliği, güç birliği yapmamız gerekiyor. Reel sektörümüz, büyük özveri ve fedakarlıkla ülkemizde üretim, yatırım ve istihdama destek vermeye devam ediyor. Finans sektörünün de bize katkıları bu desteğimizin devam etmesi anlamında hayati önem taşıyor. İnşallah şehrimizde yapılacak olan ve reel sektörle finans sektörünü buluşturacak bu toplantıyı, yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmuş olarak tamamlarız” diye konuştu.