Yüksek gerilim hattı az kalsın canından ediyordu

Iğdır'dan Erzurum'a hayvanları otlatmak için göç eden 13 yaşındaki Yusuf Akdemir elindeki sopanın yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılması sonucu iki ayağı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Iğdır'da, hayvancılıkla uğraşan Seyat Akdemir, oğlu Yusuf Akdemir ile çobanlık yapmak için Erzurum'un Horasan ilçesindeki Yaylacık Mahallesi'ne küçükbaş hayvanlarıyla geldi. Merada hayvanların otladığı esnada Yusuf Akdemir, elindeki sopayı yüksek gerilim hattına temas ettirince akıma kapılarak yaralandı. Akdemir'i olay sonrası yol kenarına indiren baba Seyat Akdemir, ambulansa ulaşmak için bir taksi yardımıyla Horasan'a ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Akdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir anda elektrik akımına kapılınca korktuğunu ifade eden Akdemir, “Hayvanları otlatmaya gidiyorduk. Tel aşağı düşmüştü bir anda sopayı dokundurunca elektrik çarptı. O ara ambulansı bekleyemedik. Bir taksi ile Horasan'a gittik daha sonra bu hastaneye getirdiler. Elektrik bir anda çarpınca çok korktum canım yandı, kollarım acıdı” şeklinde konuştu.

Dayı Suat Karataş ise "Çobanlık yaparken yere yakın olan tele vurmuş bir anda ateş çıkmış. İnşallah yeğenim iyileşir. Şu an durumu iyiye gidiyor ama derisi yandığı için vücudunda izler kalacak” dedi.