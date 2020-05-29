Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 5 bin kişinin katılımıyla ilk cuma namazı kılındı

Erzurum'da her yıl Temmuz ayında yaz dönemi kampı için yüzlerce futbol takımını ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cuma namazı havadan görüntülendi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra Erzurum'daki camiler ibadete açıldı. 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da 781 noktada sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2 bin 700 rakımlı Süper Lig takımlarının ve yüzlerce futbol kulübünün Temmuz ayında yaz dönemi kampı için tercih ettiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla, sosyal mesafe çizgilerine göre cuma namazı kılındı. Kamp merkezine gelen vatandaşlara girişte polisler tarafından dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı. Namaz kılmak için gelen vatandaşların bazıları seccadelerini yanında getirirken getirmeyen vatandaşlara da girişte seccade verildi.

Namaz kılmak için alana gelen Alperen Bilen, “Duyguluyuz, yaklaşık 2,5 aydır camilere hasrettik. Böyle bir imkan sağlandı. Hem hava da güzel. Namaza arkadaşlarımızla birlikte topluca geldik. Gençler olarak ibadetlerimizin, camilerimizin kıymetini aldık. Çok mutluyuz. Böyle imkan oluşturan herkesten Allah razı olsun. Sosyal mesafe uygun ayarlanmış, ortam gayet steril bir şekilde, seccade dağıtıldı, dezenfektan, maske dağıtıldı” diye konuştu.

Namaz için ortamın hazırlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, “Bu durumdan çok mutluyuz. Camilerimizin neredeyse hepsi açıldı. Açık havada çok mutluyuz. Rabbimize hamdolsun bizlere cuma namazını kılmayı nasip etti. Burada hep birlikte namazımızı kılacağız. Devletimizi, milletimizi Allah bu musibetten muhafaza etsin” şeklinde konuştu.