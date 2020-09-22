Yüksek lisans programlarına rekor başvuru

Akademik gelişmeyi önemseyen ve lisansüstü programlarla öğrencilerine akademik alanda ilerleme imkânı sunan; bu doğrultuda doktora, sanatta yeterlilik ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Atatürk Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen 4483 kontenjana, 18909 aday tarafından rekor düzeyde başvuru yapıldı.

Yüksek lisans ve doktora için başvuru sayısının rekor derecede artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının ve üniversitenin dışa açılma politikasının tercih edilme oranlarında büyük artışa sebep olduğunu aktardı.

“Atatürk Üniversitesi Çekim Merkezi Haline Geldi”

Bilimsel başarılarının saygın derecelendirme kuruluşları tarafından tescillendiği Atatürk Üniversitesinin bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini yukarılara taşımak ve ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayan Rektör Çomaklı, “Yeni açılan lisansüstü programlarımızla bu amacımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilimsel başarılarımız öğrenciler açısından çekim merkezine haline geldi. Zengin program ağı, kaliteli eğitim içeriği ve güçlü akademik kadrosu ile Atatürk Üniversitesini tercih eden lisansüstü öğrencilerimiz, arzu ettikleri eğitimi alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edecekler” dedi.

“Öğrencilerimizi Hayata ve İş Yaşamına Hazırlayan Bir Üniversiteyiz”

“Göreve geldiğimizde üniversitemiz için Yeni Nesil Üniversite hedefini koymuştuk. Eğitim ve kampüs standardımızı daha da yukarı çekecek önemli adımlar attık” ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı, “Sadece iyi bir akademik eğitim veren değil, hayata ve iş yaşamına da hazırlayan bir üniversiteyiz. Lisansüstü eğitim kapasitesi, bir üniversitenin araştırma kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Araştırma Üniversitesine adaylığımız doğrultusunda yapılan çalışmalarla birlikte lisansüstü programlarımıza yapılan başvurudaki artış, üniversitemizin sadece eğitim alanında değil aynı zamanda araştırma alanında da tercih edilen bir üniversite olduğunun gösteriyor. Lisansüstü programlara lisans eğitimlerini yeni bitirmiş öğrencilerimizin yanı sıra; başta Erzurum olmak üzere bölgemizin ve ülkemizin çeşitli illerinden çok sayıda kamu yöneticisi, kamu çalışanı ve özel sektörden meslek insanları başvuruda bulundu. Atatürk Üniversitesinde akademik kariyer yapma adına da böylesi yoğun bir talebin olması hepimizi gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemlerde de üniversitemize kazandıracağımız yeni projeler ve çağdaş kampüs yapılanması ile üniversitemizin başarı çıtasını daha da yükseğe çıkaracağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.