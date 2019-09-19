Yüksek tansiyonlu kişilerde demans riski artıyor

Dr. Kerem Bıkmaz, yüksek tansiyonlu kişilerde demans riskinin arttığını söyledi.

Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Kan basıncını kontrol altında tutmak sadece inme ve kalp hastalığı görülme riskini azaltmakla kalmıyor. Normal düzeyde ki kan basıncı seviyesi beyin sağlığınız, bilişsel fonksiyonlarınız için de son derece önemli bir noktada yer alıyor. Tansiyonun kontrol altına alınmasıyla, yaşa bağlı bilişsel fonksiyonlarda kayıp riskinin de azaltabileceğine dair birçok çalışma var. Bu nedenle yüksek tansiyon son derece önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Herkesin kan basıncını bilmekte sorumlu olduğunu kontrol altında tutmak için ara ara tansiyonun ölçülüp notlar tutmanın önemli olduğunu ifade eden Dr. Bıkmaz, “Bireyler kan basınçlarını bilmeliler ve doktorlarıyla kontrolün nasıl optimize edileceği konusunda doğru bir tedavi planı uygulamalılar. Gelecekteki beyin sağlığınız kan basıncınızda ki değişikliklere bağlı olabilir. Beyinde bulunan damarlar çeşitli değişiklikleri vücudumuza yansıtır. Bu değişikliklerin sebebi de kan akış hızı, yüksek tansiyon yani "hipertansiyon" ile ilişkilidir. Yapılan bazı çalışmalarda hipertansiyonu olan kişilerin ileride bilişsel bozukluklar ve demans hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. O nedenle demans için alınacak önlemlere bir de tansiyon kontrolünü eklemeyi unutmayın derim” açıklamalarında bulundu.