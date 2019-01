Yumurtalık kanserinde tecrübeli cerrah yaşam süresini uzatıyor

Dr. Polat Dursun, yumurtalık kanserinde tecrübeli cerrahın yaşam süresini uzattığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, “Over kanseri (yumurtalık kanseri), kadın yumurtalıklarının yüzey epiteli veya yumurta hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Yumurtalık kanseri genellikle ileri evrede yakalanan bir kanserdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen mortalitesi (ölüm oranı) en yüksek olan, cerrahi ve kemoterapideki ilerlememelere rağmen prognozunun kötü olması ile karakterize bir jinekolojik kanserdir. Kadın genital sistem kanserleri içinde ikinci sıradadır. Kadınlarda görülen kanserler içinde en sık görülen 5. kanserdir.” dedi. Yumurtalık kanserinin kadınlarda kanser ölümlerinde 4. sırada yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Polat Dursun, “Yumurtalık kanseri 70 kadında bir görülüyor. Amerikan Kanser Derneği 2016 yılında ABD'de 22280 yeni yumurtalık kanseri vakası tespit edildiğini ve bunların 14.240'nın hastalıkları nedeniyle öldüğünü rapor etmiştir. Yumurtalık kanserleri kadın kanserlerinin %1,3'ünü, kadınlarda kanserden ölümlerin ise %2,4 ‘ünü oluşturmaktadır. 2013 yılında ABD ‘de 195.767 over kanserli kadının yaşadığı hesaplanmıştır. Geçen 10 yıl içinde yeni tanı konan yumurtalık kanseri vakaları %30, yumurtalık kanserine bağlı ölümler ise %18 oranında artmıştır. Yumurtalık kanseri jinekolojik kanser ölümlerinin en sık sebebi olması nedeni ile jinekolojik onkolojide çok önemli bir yer tutar. Yumurtalık kanserlerinin ortalama görülme yaşı 63'tür. Hayat boyunca bir kadının over kanseri geliştirme riski 1/70'dir. Ölen her 100 kadından birinde sebep yumurtalık kanseridir.

Yumurtalık kanseri Türkiye'de kadınlarda en sık görülen 10 kanser içinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi verilerine göre ülkemizde yılda 4950 yeni yumurtalık kanseri vakası görülmektedir ve Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser içinde yer almaktadır. Rahim kanseri ve rahim ağzı kanseri ile birlikte yumurtalık kanseri en sık görülen 10 kanseri içinde yer almaktadır.” diye konuştu.

Tümörün tamamen temizlenmesi ve ameliyatı yapan doktorun çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Polat Dursun, “Over kanseri cerrahisinde rahim ve yumurtalıklara ilaveten tümörün yayılma ihtimali olan lenf dokuları ve karın içi yağ dokusu (omentum) çıkartılır. Bunların yanında bazen barsakların, dalağın ve karaciğer ve diafram denen solunum kasınında kısmen çıkartılması gerekebilir. Kanserin yayıldığı tüm dokuların çıkartılması ve geride tümör bırakılmaması işlemine “debulking cerrahisi” denmektedir. Bu cerrahi girişimlerin yapılabilmesi için cerrahın çok iyi bir eğitimden geçilmesi gerekmektedir. Eksik yapılacak cerrahi girişimler hastaların yaşam süresinin kısalmasına yol açacaktır. Jinekolojik kanserlerin tedavisi sadece bu konuda bilgi ve deneyimi olan ve sadece bu tür hastaları izleyen hekimler tarafından yapılmalıdır. Yumurtalık kanserinin cerrahi tedavisi hastanın yaşam süresine katkıda bulunan en önemli etkendir. Yapılan birçok araştırmada ilk uygulanan cerrahi tedavinin tam olması ve geride tümör bırakmayacak şekilde operasyonun tamamlanması hastanın yaşam süresine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi olarak gösterilmiştir ki buda tamamen ameliyatı yapan doktor ile ilişkilidir.

Yumurtalık kanseri tedavisinde hastanın özellikleri, tümörün patolojik ve genetik özellikleri, hastanın bazı genetik faktörleri ve kemoterapi tedavisine yanıt gibi önemli unsurlar önemlidir. Bu faktörlerin hiç birisi ne doktor nede hasta tarafından değiştirilememektedir. Hastaların değiştirebileceği en önemli ve tek faktör cerrahi tedaviyi uygulayan cerrahın seçimidir. İyi ve deneyimli jinekolojik cerrah tarafından yapılan ameliyat kanser hastalarında hastanın ömrünü uzatabilmektedir. Bilimsel literatürde bu tür hastaların belli merkezlerde sadece bu işi yapan ve kendisini bu işe adamış bilimsel yetkinliğe sahip merkezlerdeki doktorlar tarafından yapılması önerilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar bu tür doktorlar tarafından ameliyatı yapılan hastaların daha uzun süre yaşadığı ve sonuçlarının daha iyi olduğunu göstermiştir.

Yapılan bir bilimsel derlemede ileri evre yumurtalık kanserli hastaların tümörleri yeterli bir şekilde temizlenemezse yaşam süreleri ortalama 22 ay iken tümörleri tamamen temizlenen hastalarda yaşam süreleri 34 ay olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada günümüzde ileri evre yumurtalık kanserlerinde hastaların yaşam sürelerine en etkili tedavi edici faktörün iyi yapılmış olan bir kanser cerrahisi olduğu sonucuna varılmıştır ki bunun içinde en önemli faktör bu ameliyatı uygulayacak doktorun bu konudaki yetkinliğidir. Ayrıca, bazı bilimsel araştırmalarda da ameliyat sonrası dönemde komplikasyon denen durumların daha az gelişebildiği de gösterilmiştir.

Hastaların bu tür bir hastalıkta tedavi olacakları merkezi ve doktoru seçerken bu konudaki deneyimi olup olmadığını öğrenmeleri hastaların kendisi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sadece yumurtalık kanseri için değil diğer birçok jinekolojik ameliyatlar ve diğer kanser türleri içinde geçerli bir durumdur.” şeklinde konuştu.