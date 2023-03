Yurdagül kurum ziyaretlerini sürdürdü

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum'daki temaslarıyla yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldikten bu zamana kadar neredeyse koltuğuna hiç oturmayan Yurdagül, her gün onlarca temasta bulunduğu gibi, partide de bir an olsun yalnız kalmıyor. Hızına yetişilemeyen başkan olarak büyük bir fark ortaya koyan Adem Yurdagül, yönetimini bile soluksuz bırakırken, partililer ise bu enerjisiyle Yurdagül'ün büyük başarılara imza atacağını düşünüyor. Siyasi partilerden yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından esnaf ziyaretlerine varıncaya kadar her gün çok sayıda ziyaret gerçekleştiren MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, son olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyelerini ziyaret etti.

Enerjisinin Hakkını Veriyor

Parti dışındaki temasları kadar parti içerisinde de ziyaretçi üstüne ziyaretçi ağırlayan Başka Yurdagül, dün de Erzurum Kent Konseyi yöneticilerini ağırladı. Yurdagül, bir araya geldiği herkesle Erzurum'un çözüm bekleyen sorunlarını ele alırken, beklenti ve görüşleri kayda geçmeden de edemiyor. İstişareye dayalı yönetim anlayışıyla MHP Erzurum İl Başkanlığına bambaşka bir hava kazandıran Yurdagül, partililerin de takdirini topluyor. Erzurum'daki MHP'li vatandaşlar, “Her il başkanımız ayrı nitelik ve kalitedeydi. Adem Başkan ise, genç yaşının ve enerjisinin hakkını gerçekten fazlasıyla veriyor” dediler.

Bizim İçin Şereftir

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise, yoğun temaslarıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Biz bu göreve oturmak için gelmedik. Kaldı ki, bu hareket kurulduğu günden bu zamana kaşar hiç durmadı, millet için koştu, devlet için çalıştı. Yorulmak bizim tabiatımıza aykırı, biz bu aziz milletin selameti için uykudan, serden, mevki ve makamdan geçmiş insanlarız. Bizim ikbal kaygımız da yok, hesap kitabımız da yok. bizim kaygımız millettir ve bu millet için koşturmak bizim için şereftir” diye konuştu.