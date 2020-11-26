Yurdagül: “Mesnetsiz zırvalar”

Meclis Genel Kurulunda Kürdistan ile Erzurum'u aynı cümlede kullanan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Adem Yurdagül'den geldi. Yurdagül, “Sinir uçlarımıza dokunan mesnetsiz zırvaları esefle kınıyorum” dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş TBMM Genel Kurulu'nda, “Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle” iddialarında bulunmuş, HDP'li Özgüneş'in konuşmasının ardından AK Parti ve MHP grup başkan vekilleri söz alarak kullanılan ifadelere tepki göstermişti.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Adem Yurdagül'den geldi. İfadeleri ‘zırva' diye nitelendiren Yurdagül, şu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği üzere parlamento çatısı altında kendini bilmez HDP-PKK'lı bir aymaz, Erzurum'la alakalı sözler sarf etmiş ve bu durum sinir uçlarımıza dokunmuştur. Öyle ki; Erzurum Türk'ün yıkılmayan kalesidir ve Türk medeniyet tarihinin yadigarı, Türk tarihinin beşiğidir. Dadaşlar diyarı için kendini bilmez PKK uzantısı HDP'li bir alçağın “Atatürk kurtuluş savaşını Kürdistan'dan başlatmışmış” diyerek sinir uçlarımıza dokunan mesnetsiz zırvasını esefle kınıyorum. Tarih bilmez, kendini bilmez tavırlarla dile getirilen bu deli saçması, Türk tarihine ve şanlı ecdadımıza yapılan bir hakarettir. Görüldüğü üzere bu şer odaklarının söylediği bu yalan, Erzurum'un kimlerin hedefinde olduğunu ortaya koymaktadır. Selçuklu yadigarı Erzurum, Türk ulusunun kurtuluşuna başlanılan bir Türk toprağıdır. Aksini İddia etmek şerefsizlik ve akıl almaz bir yalandır. Dadaşlar olarak buna cevabımızı her platformda vereceğimizden kimse şüphe duymamalıdır. Kendini bilmez bu terör uzantıları artık sınırları ve hadlerini aşmaktadırlar. Sabır sınırını zorlamakta maharetli olan bu aşağılık güruh şunu iyi biliyor ki Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez. Şayet gerildiğinde neler olduğunu defaten yaşadılar..!! Bu açıdan bu ikaz bir Erzurumlu olarak, Türk evladı olarak açıklama yapma gereğini doğurmuştur. Hukuki olarak da suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım. Ne Mutlu Türk'üm diyene..”