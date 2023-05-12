Yurdagül ve Sevimli'ye Pasinler'de sevgi seli

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP'nin simge isimlerinden Kalp Cerrahı Prof. Dr. Serdar Sevimli Pasinler ilçesinde gövde gösterisi yaptı. Pasinler doğumlu olan Yurdagül ve Sevimli çok büyük bir sevgi ve ilgi gördü. İkili önce MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edip İlçe başkanı Erkan Yağar ile birlikte İlçe Seçim koordinasyon merkezinde Pasinlerli vatandaşlarla bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve Prof. Dr. Sevimli'nin yanı sıra Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli MHP İl ve İlçe yöneticileri de katıldı.

Yurdagül burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek; “Kıymetli Pasinler halkına partililerimize ve tüm vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak her gün sahada vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere ve Cumhur İttifakına olan teveccühünü görüyoruz. Bir oyun dahi ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Onun için son ana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün de burada gönüldaşımız Ülküdaşımız Prof. Dr. Serdar Sevimli hocamızla birlikteyiz. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki bizde ayrı gayrı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisinde hizip ayrılık yoktur. Koltuk derdi koltuk sevdası yoktur. Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin ifadeleriyle; “Bizim için önce Devlet sonra millet sonra partimiz gelir” dedi.

Ülkücülere ve vatanseverlere de mesaj veren Yurdagül; “Başta küskün veya kızgın olan arkadaşlarımız olmak üzere tüm kardeşlerimize Pasinler'den bir kez daha sesleniyorum. Ülkücülerin yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücü başka partiye oy vermez. Şer odaklarının değirmenine su taşımaz. Bugün doğduğum topraklar olan Pasinler'de bunun yansımasını görüyoruz çok şükür. Önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Ülkemiz için çok güzel gelişmelere sahne olacaktır. İnşallah bunu 14 Mayısta sandıkta gösterecek Milliyetçi Hareket Partisini ve Cumhur İttifakını zirveye taşıyacağız. Bu vesile siz Pasinler'li hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.