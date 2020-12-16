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Yürekleri ısıttılar

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı uygulama çocukların yüreklerini ısıttı.


Aşkale İlçe Müdürlüğü tarafından temin edilen mont ve botlar ilçe genelinde, ihtiyaç sahibi 170 öğrenciye ulaştırıldı.


İlçe Kaymakamlığı izni doğrultusunda gerçekleştirilen yardımlar hem Emniyet hem de Jandarma personelleri tarafından ihtiyaç sahibi 170 öğrenciye ulaştırıldı.


Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün organizesinde gerçekleştirilen bu proje çerçevesinde, iş yoğunlukları arasında sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdüren personellerimize teşekkür ederiz” dedi.


Polis ve Jandarmalardan hediyelerini alan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

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