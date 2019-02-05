YÜTAM Müdürlüğüne Doç. Dr. Serkan Örtücü atandı

Dr. Serkan Örtücü atandı.

YÜTAM binasında gerçekleştirilen devir teslim programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim ve ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Devir teslim programında bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, “Merkez müdürlüğüne başladığım günden bu yana ekibimizle birlikte gerek fiziksel altyapımızı gerekse cihaz altyapımızı oluşturma adına büyük işler başardık. Bundan sonraki süreçte Doç. Dr. Serkan Örtücü'nün gayretleriyle YÜTAM'ın daha iyi yerlere geleceğine olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise konuşmalarında “Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezini bizim Teknik Üniversite misyonumuzun bir yansıması olarak görmek lazım. 2014 yılından beri merkez müdürlüğünü ifa eden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in gayretleriyle kurulduğu günden bugüne kadarki gelişimini YÜTAM'ın tamamlanan birinci fazı olarak görüyoruz. Bugünden itibaren Merkez Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Serkan Örtücü ile YÜTAM'ın ikinci fazını başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, “YÜTAM ve Atatürk Üniversitesi DAYTAM (Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile ortak bir Ar-Ge Portalı oluşturuyoruz. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyacak olan söz konusu portal Atatürk Üniversitesiyle başlayıp sonrasında Doğu Anadolu bölgesindeki tüm üniversitelerin araştırma merkezlerini ve merkezi laboratuvarlarını bünyesine dahil edecek bir interaktif sistem olacak. Bu anlamda YÜTAM'ın ikinci fazıyla beraber yeni merkez müdürümüz Doç. Dr. Serkan Örtücü'ye büyük sorumluluklar düşüyor. Ben ekibiyle birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceğine inanıyor, kendilerine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini sözlerine ekleyerek Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'e hizmetlerinden ötürü plaket takdim etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan önemli araştırma merkezlerinden biri olan YÜTAM, özel ve kamu kuruluşlarının ve sanayinin araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz, ölçüm ve üretim isteklerini, merkez bünyemizde bulunan iki adet 1000 sınıfı temiz oda (clean room) içerisinde fotonik ve güneş enerjisi teknolojileri ile 22 adet tam donanımlı araştırma laboratuvarlarında Biyomekanik - Biyomalzeme, Nano ve Mikro Akışkanlar Mekaniği, Organik LED Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Sismik Araştırmalar alanlarında hizmet vermektedir.