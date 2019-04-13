Yuvada yetişen Ayşe Öğretmen yuvadaki çocukların umut ışığı

Adana'da Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüyen müzik öğretmeni Ayşe Atam, Erzurum'daki Nenehatun Çocuk Evleri'nde kalan çocukların umut ışığı oldu. Sevgi evlerinde kalan çocuklara müzik dersi veren Ayşe Öğretmen, “Benim yetişmiş olduğum yerde başlamak istedim. Sonuçta bir insan kurtarmak bile bizim için önemli” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü mezunu olan Ayşe Atam, 0-18 yaş grubu 60 çocuğun kaldığı Nenehatun Çocuk Evleri'nde müzik dersi vermeye başladı. Müziğin kendisi için sığındığı liman olduğunu belirten Ayşe öğretmen, yetenekli öğrencilere umut ışığı oldu.

Önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda daha sonra Sevgi Evleri'nde olduğunu ifade eden Ayşe Atam, “Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut sayesinde. Daha sonra ilerlemem eğitimim açısından, geleceğim açısından benim için çok iyi oldu. İlk keşfedildiğim zaman öğretmen marşını söylemem istenmişti. Öyle gelişti olaylar. Çocuk evlerine geçince İmren Aykut beni dinlemek istedi. Sonra da beni Güzel Sanatlar'a yönlendirdi. Ben hep istiyorum. Müzik benim sığındığım liman. Benim için çok önemli” dedi.

“Bize dokunuldu, elimizden tutuldu, bunu ben de yapabilirim”

Sahne anlamında, müzik anlamında ilerlemek istediğini kaydeden Ayşe Öğretmen, “Mezun olduktan sonrada buraya gelip gidiyordum. Daha sonra dışarıdaki çocuklara değil de buradaki çocuklarla başlayayım işe. Çocuklara faydam olsun. En azından bir insan kurtarmak bile bizim için çok önemli. Çünkü bize dokunuldu, elimizden tutuldu. Bunu ben de yapabilirim. Bu böyle devam edebilir. Biz onlar için çok güzel bir örneğiz. Nasıl yaklaşırsanız çocuklara o şeklide dönüş alırsınız. Çocuğun şu özel durumu var, annesi yok, babası yok şeklinde bakıldığı için dışarıdan da çok farklı görülüyor zaten. Burada kalan çocuklar çok şanslılar, manevi anlamda biraz eksikler ama bizler bunu oldukça tamamlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.