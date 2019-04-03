Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yüz ve boyun bölgesindeki sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yüz ve boyun bölgesinde meydana gelen deformasyonların, kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterdiğini ifade ederek, “ Operasyonel işlemler yaşa göre minimal lifting, orta yüz gençleştirme ve tam lifting olarak bölümlenebilir. Operasyonel olmayan işlemler cilt ve cilt altı sıkılaştırılması için; lazer ve radyofrekans işlemleri, dolgu-botoks uygulamaları ve somon DNA, kök hücre uygulamaları ve vitamin kompleksi uygulamaları ile cilt ve cilt altı onarımıdır. Özellikle orta yüz bölgesinin sarkması 30'lu yaşlardan sonra görülür. Dudak üstü bölgesi uzar ve dudakların şekli değişir, alt dişler görünür olup üst dişlerin dudak aralığından görünümü kaybolur. 30-40 yaş aralığında sıklıkla görülen yorgun yüz ifadesinin sebebi; orta yüz sarkmasıdır. Bu bölgeye endoskopik uygulama ile lifting yapılıyor” dedi.

Dr. Ayşen Bilge Sezgin ciltte kırışıklık ve gevşeme olduğunda lifting yapıldığını belirterek,” 30-40 yaş arası iple asma, 40 yaş üzerine ise mini lifting uygulamak gerekir. Saçlı deri ve kulak kenarından giriliyor. Orta yüz için ağız içinden girip asma yapılmıyor. Elmacık kemiklere, eğer gerekirse dolgu veya yağ dokusu enjeksiyonu uygulanıyor.40 yaş ve üzeri insanların yüz bölgelerinde; yanaklarda sarkma ve yağlanma varsa bişektomi, gıdı ve yanaklara liposuction, kulak kenarı ve saçlı deriden yüze asma yapılıyor. Yüz bölgesinde SMAS denilen yumuşak doku fasyasının gerilmesi, dinamik ve genç bir görünüm veriyor. Sadece cilt dokusunun gerilmesi yeterli ve kalıcı olmaz. O nedenle cilt altı fasyanın gerilmesi ve sıkılaştırılması için plikasyon yapılmasını gerekiyor” şeklinde konuştu.

40-45 yaş üzerinde ilerleyen yaşlarda yüz bölgesiyle beraber boyun bölgesinde de sarkma, gevşeme oluştuğunu bu durumda yüz germe ve boyun germe planlanmaları yapıldığını kaydeden Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Yüz bölgesinde dokuların gençlik haline getirilmesi hedeflenir. Volüm yüz bölgesinde yaşlanma ile yağ dokusunun lokalizasyonu değişir, yanak ortasındaki yağ tabakası aşağıya ve öne doğru yer değiştirirken yüz gençlik ifadesini kaybeder. Bu yağ dokusunun eski yerlerine repozisyonu yapılmalıdır. Boyun bölgesinde yağlanma, gevşeklik, sarkma oluşması durumunda ense ve kulak arkasında kalacak şekilde germe yapılır. Lifting işlemlerinden sonra özel kompresiv bandajları uygulanır. İyileşme bir-üç hafta arasında gerçekleşiyor. Yüz ve boyun liftinglerinde yüz bölgesindeki lekeleri de gidermek gerekiyor. Lazer veya radyofrekans ile leke tedavisi yapılması işlemin bütünlüğünü sağlıyor. Operasyon sonrası üç hafta güneşlenmeden uzak durulmalıdır” ifadelerini kullandı.