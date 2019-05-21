Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yüz ve boyun sarkmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Yüz ve boyun yaşlanma, güneş etkisiyle kırışıklıkların ve sarkmaların arttığı en göze batan bölgedir. Genetik etki de önemlidir ve bazı kişiler daha erken yaşlanma ile sarkmaya maruz kalırlar. Yerçekimi cilt yaşlanmasında ve sarkmasında en büyük düşmanımızdır. Yüzde kişiyi üzgün ve yorgun gösteren dokularda aşağıya doğru yer değiştirme gelişir. Boyun ince derisi nedeni ile erken yaşlanmaya ve özellikle güneşe maruz kalmış kişilerde erken kırışmaya yatkın bir bölgedir. Çok derin olmayan kırışıklıklarda tercihen botoks ve dolgu maddeleri ile kırışıklık ve yaşla oluşmuş çukurları doldurmak mümkündür. Ancak sarkma oluşması durumunda operasyon şarttır. Operasyon kişinin yaşına ve sarkma derecesine bağlı olarak minimal lifting, endoskopik lifting, s şeklinde lifting olmak üzere değişik alternatifler içerir. Sadece yüz orta ve yan bölümünde hafif bir sarkma varsa ve yaş 35-45 yaş arası ise minimal veya endoskopik lifting yeterli olabilir ancak 45-55 yaş arasındaki kişilerde ise yüz ve boyun germenin birlikte yapılması gerekir. Minimal lifting endikasyonu ancak sarma ve deformitenin ileri derecede olmadığı kişiler için olabilir ancak sarkmaya göz kapakları, alın, kaş bölgesi de eklenmesi durumunda tam lifting gerekir. Yaşlanma ile birlikte genellikle dokularda da çökme, dokuların aşağıya doğru yer değiştirmesi, bağ dokusu kaybı ve gevşekliği de olur. Dokularda bu azalma genellikle yağ enjeksiyonu veya kollajen ile dolgu maddeleri enjeksiyonu yapılmasını da gerektirir” dedi.

Yüz ve boyun germe operasyonunun hastane ortamında yapılan yaklaşık 4-6 saat süren genellikle genel anestezinin tercih edildiği ancak minimal lifting yapılacak ise lokal anestezinin de yapılabileceği bir operasyon olduğunu ifade eden Dr. Sezgin, “Saç ve kulak kenarlarından girilerek diseksiyon yapılır ve sarkmış dokular geriye doğru toparlanacak şekilde alınır ve dikiş izleri kulak arkasına ve saçlı deri bölgesine saklanmış olur. Operasyondan sonra 1 hafta kadar bir bandaj olur ve bandaj açıldıktan sonra yaklaşık 1 hafta da hafif sportif bir başlık kullanılması ve flasterler ile sağlamlaştırılması tercih edilir. Operasyondan sonra en az 6 hafta güneş ve solaryum yasaktır. Operasyon bölgelerinin gerginliğini, arttıracak aktivitelerden uzak durulmalıdır. Operasyona gerek duyulmayan sarkma ve deformitenin yoğun olmadığı hastalara dolgu maddeleri, yağ enjeksiyonu ile de gençlik sağlanabilir ancak bu durumlarda da en az 3-4 hafta güneş banyosu ile solaryumdan uzak durulmalıdır. Botox 6 ayda bir dolgu maddeleri eğer hyalüronik asit kullanıldı ise yılda bir kez yenilenmelidir. Daha uzun süre kalıcı 4-5 yıl veya ömür boyu kalıcı dolgu maddeleri de kullanılabilir ancak bu maddeler her hasta için uygun değildir. Özellikle yanak, elmacık kemiği ve şakak bölgelerinin dolgunluğu kişiye genç bir görünüm verir. Bazen kalıcı dolgu maddeleri ile bazen de yağ enjeksiyonu ile bu bölgelerin dolgunluğu sağlanır” diye konuştu.

Dolgu veya yağ enjeksiyonundan sonra bu bölgeye darbe ve basınç oluşmamasına, güneş ve sıcaktan korunmaya özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Sezgin, “Şişlikler yani ödem ve morluk kişinin yapısına göre birkaç gün veya birkaç haftada yok olur, bazen de hemen hemen hiç oluşmaz. Şişlik ve morluk için antenflamatuar krem ve ilaçlar kullanılabilir. Morluk giderici bazı kremlerden yararlanılabilir. Antikoagulan tedavi gören, aspirin kullanan, sigara içen kişilerde morluklar daha sıklıkla oluşur ve daha geç kaybolurlar. Yüz ve boyun bölgesindeki yüzeysel kırışıklıklar için ise glikolik asit uygulaması, peeling yapılabilir. Güneş ve yaşlılık lekeleri için ise lazer uygulaması yapılabilir. Lazer 532 nm KTP Lazer kullanılır. Çiller ve benler de bu şekilde yok edilebilir, genellikle birden fazla seans gerektirir. Ortalama 3-5 seansta tedavi edilebilirler ve seans aralıkları genelde 2-3 hafta olur. Lekelerde ve benlerde, çillerde hafif bir kabuklanma olur ve kabuklanma 1 haftada geçer, kabuklanma lezyonun derinliğine ve cinsine göre değişir, genellikle 2. günden itibaren üzerine fondöten veya kapatıcı sürülebilir. Bu operasyon normal hayattan bizi kısıtlamaz ve çalışma hayatını etkilemez” açıklamalarında bulundu.