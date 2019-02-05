Yüz ve vücutta renk değişimine dikkat

Sevgi Ekiyor, yüz ve vücutta ki renk değişimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sevgi Ekiyor, “Yüz ve vücutta yer alan lekeler, renk değişimleri ve koyulaşmalar için son zamanlarda çok severek kullandığım iki üründen bahsetmek isterim ki, geliştirilmiş içeriği ile enzim peeling sistemine sahip böylelikle hassas ciltlerde ve hassas bölgelerde de kullanıma uygun haline getirilmiş uygulanması çok kısa ve kolay olan hatta bazı hastalarıma ev ödevi olarak da verebildiğim ve genellikle hydrafacial ve mezoterapi gibi işlemler de kombin edebildiğim antiaging ürünlerinden ilki; PQ Age Evolution:FDA onaylı bu peeling içerik maddeleri açısından diğer tüm topikal ürünlerden farklı endikasyonlara sahip durumda. Bunun başlıca nedeni ise kokteylin; özel olarak geliştirilmiş peptidler ve koenzim ile güçlendirilmiş olması. Seyreltilmiş ve bu sayede asidik özellikleri azaltılan TCA; hem diğer etken maddelerin deri altına daha rahat penetre olmasına olanak sağlıyor, hem leke tedavisinde etkin rol oynuyor, hem de uygulamanın daha konforlu olmasını kolaylaştırıyor. Konforlu bir masajla uygulanan ürün; hastaya anında bir parlaklık efekti sağlarken; peptidler botoks benzeri etki ile ince kırışıklıkların açılmasını, koenzim ise hücresel düzeyde elastin ve kolajen üretimini tetikliyor. Böylece parlak, kırışıklıkları açılmış ve hücresel düzeyde aktivite ile birlikte lifting etkisi sağlanmış bir cilt ortaya çıkıyor. İçerikteki kojik ve mandelik asit ise direkt olarak lekelere yoğunlaşarak leke tedavisinde baş rol oynuyor” dedi.

Sonuç olarak neredeyse tüm cilt sorunlarının üzerine eğilen, konforlu ve sonuç garantili bir uygulamanın ortaya çıktığını ifade eden Ekiyor, “14 gün aralıklarla, 3 ya da 4 seans uygulandığında ise yaklaşık olarak 6 ay boyunca bu etki kendini göstermeye devam ediyor. Tüm cilt tiplerine uygun, uygulanacak diğer işlemlerin de etkinliğini arttıran bu geniş içerikli kokteyl ile birlikte memnuniyet garantili ve keyifli seanslar tecrübe etmek artık çok kolay. Pink Intimate : Yıllar geçtikçe gerek kalıtsal özelliklerimiz, gerek çevresel faktörler, gerekse dış etmenlerle vücudumuzda belirli bölgelerde kararmalar yaşanmaya başlar. Melanin aktivitesini arttıran hücreler diğer bölgelerimizden daha koyu alanlar oluşturmaya başlar. Özellikle kadınların koltuk altı, genital, göğüs ucu, diz ve dirsekler gibi bölgelerindeki bu kararmalar zaman zaman kişinin konforunu olumsuz etkiler” diye konuştu.

Artık bunun kesin ve acısız bir çözümü olduğunu vurgulayan Ekiyor, “Kararmalar için özel olarak geliştirilen peeling içerik maddeleri ile birlikte kararma yaşanan bölgelerde kesin bir beyazlatma garantisi veriyor. Sadece bunula da kalmayıp sıkılaştırıcı ve canlandırıcı etkiye sahip asitlerle beraber daha da toparlanmış ve lifting sağlanmış sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Masajla uygulanan ürün içerdiği asitlerle beraber hücresel düzeyde bir iyileşme ortaya koyuyor. Hem hücrenin melanin üreten bölümünü, hem de üretilen melanini inhibe ederek sağladığı bu etki 10 günde bir, 3-4 seans uygulandığı taktirde 6 aya kadar kendini gösteriyor. İçeriğindeki doğal bitki özlerinden elde edilmiş etken maddeler ise cilt iritasyonunu azaltıyor ve hastayı yanma, soyulma gibi durumlardan koruyor” açıklamalarında bulundu.