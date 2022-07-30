Yüzen adalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı

Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan ve kartpostallık görüntüler oluşturan adalar dron ile de görüntülendi.

Erzurum'un şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Göl içerisinde rüzgarında etkisiyle bir sağa bir sola yüzen adacıklar kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Öte yandan, doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini de ağırlamayı bekliyor. Doğanın yeşili ve suyun mavisiyle bütünleşen adalar havadan dronla da görüntülendi.