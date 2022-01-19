Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi

Yüzme takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ediyor. Birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Türk Milli Takımı ve kulüp yüzme takımları da yüzme kampı için Palandöken'e geliyor.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Yüzme Takımı, Erzurum olimpik yüzme havuzunda yüksek irtifa kampına girdi.

Dünyada yükseklik bakımından önemli şehirler arasında yer alan Erzurum, nefes açılımı ve kondisyon yönünden antrenörlerin tercih sebebi oluyor.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Takımı, Erzurum Palandöken olimpik yüzme havuzunda birlikte kamp yapıyorlar.

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı 3 kadın, 7 erkek ve 1 antrenör ile Fenerbahçe Spor Kulübü ise 7 kadın, 4 erkek ve 1 Antrenör ile kamp yapıyor. Erzurum olimpik yüzme havuzundaki kamp 21 gün sürecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Mesut Erdoğan ve TED Mersin Koleji Yüzme Takımı Antrenörü Volkan Burak Tuncil, Erzurum'daki kamp ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan: "Dünyanın en iyi tesisleri arasında"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Mesut Erdoğan, ikinci kez Erzurum'a geldiklerini belirterek "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Erzurum'a ikinci gelişimiz. Erzurum'da 22-24 günlük kamp sürecimiz olacak. Burada yükselti antrenmanları yapıyoruz, sezona göre böyle bir çalışma gereği duyuyoruz. Erzurum'daki kamp süreci bittikten sonra Milli Takım seçmelerine katılacağız. Bulunduğumuz tesis dünyadaki tesisler arasında belki de en iyisi durumunda. Hedefi olan takımlar için kullanımı kolay bir tesis. Salondaki görevliler de bizlere gereken yardımı yapıyorlar. Yüzme dalıyla ilgilenen takımlara Erzurum'a gelmelerini öneririm" dedi.

Tuncil: "Buradaki kampların faydasını gördük"

TED Mersin Koleji Yüzme Takımı ve aynı zamanda da Yüzme Milli Takım Antrenörlüğü yapan Volkan Burak Tuncil ise, "16 Ocak-8 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum'da kampa girdik. Kamp süreci bittiğinde mart ayının ilk haftası içerisinde Milli Takım seçmeleri yapılacak. Milli Takım seçmelerinden önce arada Liseler Arası Gençler Final Yarışı olacak. Buradaki hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak. Takımımızda milli sporcularımızla kampa girdik. Milli sporcularımızdan Aralık 2021 tarihinde düzenlenen seçmelerde Atakan Malgil ve Nisa Gül Serdar, Türkiye açık yaş birincisi olarak ülkemizi Multinational Corporations yarışında Gençler Yüzme Şampiyonası'nda temsil edecekler. Erzurum'u tercih etmemizin en önemli etkeni dünyada söz sahibi ülkelerin tercih ettiği bir yer olması. Bizler de burayı tercih ediyoruz. Erzurum'a üçüncü gelişimiz. Önceki kamplarda da burada yapılan antrenmanların faydasını gördük, yarışlarda sporcularımız büyük başarı elde ettiler" diye konuştu.