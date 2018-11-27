Yüzün eşsiz kriteri: Çene

Ali Teoman Tellioğlu, çene bölgesinin yüz güzelliğinde önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Ali Teoman Tellioğlu, “Yüz bölgesinin önemli bir parçası olan çene bölgesi, yüz güzelliğinin en önemli noktalarından birini oluşturmaktadır. Çene ucunun doğuştan gelen bir yapısal bozukluğu veya gelişememesi durumunda ya da sonradan oluşmuş deformasyonlar sebebiyle estetik çene ucu ameliyatları yapılmaktadır” dedi.

Estetik çene ucu ameliyatlarının genellikle büyütme işlemlerini içerdiğini ve zayıf bir çene görünümünü iyileştirmeye yardımcı olduğunu belirten Tellioğlu, “Estetik çene ucu ameliyatları, yüz özelliklerine uyumlu bir denge sağlar ve yüz profilini geliştirir. Çene ucu estetiği kalıcı veya geçici olarak yapılabilir. Geçici Çene Ucu Estetiği Hyaluronik asit içeren dolgular ile yapılır. Muayenehane ortamında yapılan bu küçük müdahale sonrası hasta normal yaşamına devam edebilir. Kalıcı Çene Ucu Estetiği Kişinin kendi yağı ile ya da dışarıdan protez konularak yapılır. Bunlardan hangisinin seçileceğine hekim ve hasta beraber karar verirler. Asimetriler yani çenenin bir tarafının diğerinden büyük olmasına sıklıkla rastlanabilir, bunlar da yağ grefti ile simetri sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Estetik çene ucu ameliyatlarının genellikle daha tatmin edici bir yüz oranlarına ulaşmak için rinoplasti ile birlikte yapıldığını ve hastalar için doğal bir görünüm sağladığına dikkat çeken Tellioğlu, “Estetik çene ucu ameliyatları, genel dengeli ve hoş bir görünüm elde etmede rinoplasti kadar önemlidir. Estetik çene ucu ameliyatları yüz estetiği ameliyatları ile de beraber yapılabilir. Estetik çene ucu ameliyatları, çenelerinin görünümünden ve yüz özelliklerinin genel dengesinden memnun olmayan hastalar için kalıcı, doğal görünümlü bir çözüm sağlar” diye konuştu.

Estetik çene ucu ameliyatının nasıl yapıldığına dair bilgiler de paylaşan Tellioğlu, “Eğer çene protezi kullanılacaksa çene altındaki cilt kırışıklığında yapılan küçük bir insizyondan yerleştirilir. Protez, kemiğin yüzeyine yerleştirilir. Bazı cerrahlar ağızdan bir insizyon kullanırlar, ancak gereksiz yere protezi bakterilere maruz bıraktığını ve düşünülmektedir. Eğer yağ dokusu ile büyütme yapılacaksa kişinin kendi yağ dokusu enjektörlerle cilt üzerinde bir kesi yapmaksızın çeşitli seviyelere, istenildiği kadar verilir. Bu yağ dokusu depolanıp gerekirse sonradan tekrar da verilebilir. Operasyon sonrası birkaç gün dinlenme şişlerin geçmesi açısından yararlı olur, takiben kişi iş yaşamına geri dönebilir. Eğer protez konulmuşsa 1. ayda tamamen düzelme olur. Yağ dokusu ile estetik yapılırsa hastanın kilosuna çok dikkat etmesi özellikle erken dönemde kilo vermemesi önerilir çünkü aşırı diyet konulan yağları da eritir, bu tür uygulamalarda kilo dalgalanmalarından kaçınmak gerekir” açıklamalarında bulundu.