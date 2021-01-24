İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında kuşları unutmadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında kuşları unutmadı. Ekipler kuşlar için doğaya yem bıraktı.


Zabıta ekipleri kışın zorlu hava koşullarında aç kalan kuşlar için şehrin dört bir yanına kuş yemi bıraktılar. Sokağa çıkma kısıtlamasında tüm canlıları unutmadıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kışın zorlu hava koşullarında tüm canlılarımızı düşünerek ekiplerimizle şehrin dört bir yanındayız. Sizin yerinize kuşların yemlerini de verdik. Şehrin muhtelif bölgelerine kuş yemi konuldu. Evde kal Erzurum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.