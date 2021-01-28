Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 11 Mart itibari ile başlayan Kovit-19 sürecinde ilçe genelinde mesai gözetmeksizin görevlerini yerine getiren zabıta memurlarına teşekkür etti.

Karaloğlu, süreçte tüm kolluk kuvvetlerinin büyük fedakarlık ortaya koyduğunu belirterek, Aşkale Belediyesi Zabıta ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.