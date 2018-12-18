Zayıflamak için cildinizden ödün vermeyin

Fulya Tezel, zayıflamak için ciltten ödün verilmemesi gerektiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Yeni diyet çeşitleri nelerdir, nasıl kilo verilir, zayıflamak için ne yapılması gerekir diye ararken ve bunları uygularken bunun cildinize ne kadar zarar verebileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Cildin çabuk yaşlanmasının ve esnekliğini kaybetmesinin en yaygın sebeplerinden biri yanlış beslenmedir. Bu sebeple hızlı kilo verme amacıyla yapılan yanlış diyetler ya da yanlış beslenme türleri cildinize zarar veriyor olabilir. Zayıflamak için birçok sağlıklı seçeneğe sahip olduğumuz günümüzde neden cildimizin güzelliğini kaybetmesine sebep olalım? Bu yazımızda, cildimize zarar veren ve kaçınılması gereken beslenme alışkanlıklarını ve cilt problemlerinin en büyük ilacı olan cilt bakımını konu olarak seçtik” dedi.

Cildin yaşlanmasının ve parlaklığını kaybetmesinin en önemli sebeplerinden birinin yanlış beslenme olduğunu ifade eden Tezel, “Sadece cilt de değil kötü beslenme şekerin artması, iltihaplanma, baş ağrısı, yorgunluk ve stres ile de sonuçlanabilir. Çok fazla şeker tüketmek cildinize verebileceğiniz en büyük zarar olabilir. Cildinizin esnekliğini azaltan, derinin hassaslığını arttıran, sivilce çıkaran, gözaltı sarkması ve alında kırışıklık yapan şeker cildiniz için adeta bir zehir görevi görür. Yalnızca cilt için değil tüm vücudu kötü etkileyen bu besinden olabildiğince kaçınmanız gerekir. Çok fazla kahve tüketmek de cildinize zarar veren bir alışkanlıktır. Günde iki bardaktan fazla kahve içmek fazla adrenalin salgılanmasına sebep olacağından stres düzeyinizi arttırır ve uyku düzeninizi bozar, bunlar da cildinizin bozulmasına yol açar. Alkol ve sigara cilde zarar veren başlıca ögelerdendir, alkol vücudun susuz kalmasına sebep olduğu için, sigara da cildin yaşlanmasını hızlandırdığı için sağlıklı bir cildin en büyük düşmanları arasında sayılırlar” diye konuştu.

Düzgün beslenmenin cilt bakımının en önemli ögelerinden birisi olduğunu kaydeden Tezel, “Ancak bunu düzenli cilt bakımı ile de desteklemek ve cildi temizlemek gerekiyor. Cildin sağlıklı olması sadece dış görünüşü değil kişinin kendisini nasıl hissettiğini de etkileyen önemli bir faktördür, bu sebeple cilt sağlığına gereken önemi vermek insanın çevresiyle olan ilişkisinden iş performansına kadar her şeyi etkiler. İyi bir cilde sahip olmak hayata pozitif bakmayı sağlarken kötü bir cilt morali bozarak daha stresli günler geçirmeye sebep olabilir. Stres de cildi kötü etkileyen en büyük etkenlerden olduğundan girilen kısır döngü kişiye de zarar verecektir. Kişinin iç dünyasını etkilemenin yanı sıra cilt bakımı sağlık açısından da önemlidir. Cildin temizliğine önem vermemek akne ve kırışıklık gibi sorunlara davetiye çıkarabileceği gibi yaralı cildin temizlenmemesi mikrop kapmasına da sebep olabilir. Yatmadan önce makyajı temizlemek ya da sağlıklı beslenmek gibi cildi koruyan ve zararı minimuma indiren eylemleri yapmak kişinin görevidir ancak cildin ihtiyaçlarını bilerek ona en uygun bakımı yapmak bir uzmanın işidir” ifadelerini kullandı.