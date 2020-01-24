Zerrin Kara saç ekiminde öncü bir isim oldu

Zerrin Kara, 1979 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan mezun olduktan sonra Kocaeli'nde Derince Sağlık Meslek Lisesi eğitimini tamamladı. Böylece üniversite hayatına İstanbul'da devam etti. 1999 yılında Florence Nightingale Hastanesinin estetik cerrahi biriminde saç ekimi kariyerine başladı. Almanya'da My Clinic saç ekim teknikleri ile ilgili eğitimlere katıldı. 2001 yılında İzmir'e yerleşip Likya Saç Ekim ve Estetik Cerrahi Kliniğini kurdu. Saç ekimi alanındaki faaliyetlerini kendi kliniğinde devam ettirdi. Saç ekim konusunda birçok teknikler geliştirerek kendi isminin baş harfi olan Gold Z Tekniğini buldu. 2006 yılında Sağlık Bakanlığı ile Medikal Estetik Eğitim Merkezi kurup birçok doktor ve kursiyere saç ekimi ve medikal estetik alanında eğitim verdi. İzmir'de 2011 yılında milletvekili adayı oldu. 2015 yılında AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı gösterildi. TÜGİAD Ege Şube Başkan Yardımcılığı Görevi ve Anadolu Birliği Federasyonu Başkan Vekilliği gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşu'nda aktif görevler de bulundu.

2015 yılında Likya Saç Ekim Estetik Cerrahi olarak kurduğu klinikte yaptığı başarılı saç ekimi işlemleri ile Türkiye'den ve dünyadan hasta kabul etti. Sağlık Turizmi dalında ise Avrupa Başarı Ödülü aldı. Kariyerine Derma Plus Kliniğini ve Zerrin Kara Beauty Concept'i kurarak devam etti. Böylece, güzellik ve estetik sektöründe de hizmet vermeye başladı. Zerrin Kara, şarkıcı Berkay, önemli yazarlarımızdan olan Serhat Yabancı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Milletvekillerimizden olan Atilla Kaya, Aydın Şengül ve Osman Ören gibi bir çok ünlü siyasetçi, yazar ve şarkıcıların saç ekimini gerçekleştirdi. Kara, saç ekimi teknikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.