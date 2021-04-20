Zift dolu tanker devrildi

Erzurum’un İspir ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'un İspir ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İspir ilçesi istikametinden Rize İkizdere istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 73 FE 081 plakalı tanker freninin boşalması sonucu virajı alamayarak devrildi. İkizdere'ye 10 kilometre mesafede Dereiçi mevkisinde meydana gelen kazada asfalt yapımında kullanılan zift dolu tankerin devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
Son anda dereye düşmekten kurtaran tanker sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araç kullanılamaz hale gelirken tankerin içinden zift yola döküldü. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.