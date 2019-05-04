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Zift yüklü tır yan yattı

Erzurum-Aşkale karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum - Aşkale karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Fehmi Arslan idaresinde ki 07 FHJ 17 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola girdi. Kazada tır sola devrilerek durabildi.


Olay yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralanan sürücü Arslan, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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