İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol taraftan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan'ın şutu kalecide kaldı.


12. dakikada sol taraftan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan'ın önünde kaldı. Hasan'ın sert şutu önce Necip'in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0


20.dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında kaleci Kayacan'ın sektirdiği top Diaby'nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.


21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.


25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.


28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut'a pas verdi. Umut'un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.


33. dakikada N'Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.


35. dakikada penaltı atışını kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


39. dakikada Oltan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius'un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.


45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal


BB Erzurumspor: Kayacan, Mahamadou Ba, Merthan, Osman, Hasan Ayaroğlu, Batuhan Aratarslan, İbrahim, Emre, Hamroun, Rashad Muhammed, Oltan


Yedekler: Batuhan, Aykut, Mücahit, Hamza, Emrah, Serdar, Pote


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Beşiktaş: Karius, Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Diaby, Umut


Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Boyd, Kartal, Güven, İlkay


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Hasan (dk.12) (BB Erzurumspor), N'Koudou (dk.35) ( Beşiktaş )


Sarı Kart: Osman ( BB Erzurumspor), Caner ( Beşiktaş )

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.