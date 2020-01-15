Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol taraftan Hasan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oltan'ın şutu kalecide kaldı.

12. dakikada sol taraftan Hamroun'un kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Hasan'ın önünde kaldı. Hasan'ın sert şutu önce Necip'in kafasına ardından üst direğe vurarak filelerle buluştu. 1-0

20.dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında kaleci Kayacan'ın sektirdiği top Diaby'nin önünde kaldı. Topu iyi kontrol edemeyen bu futbolcunun şutu üstten dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Hamroun plase bir vuruş yaptı. Topu kaleci Karius dışarı çeldi.

25. dakikada sağ taraftan Umut ortaladı müsait pozisyondaki Oğuzhan yakın mesafeden topu ıskaladı.

28. dakikada sağ taraftan şık çalımlarla ilerleyen Diaby ceza sahası içerisinde ki Umut'a pas verdi. Umut'un sert şutunu kaleci Kayacan güçlükle dışarı çeldi.

33. dakikada N'Koudou çalımlarla ilerleyerek kaleci ile karşı kaşıya kaldığı anda Osman Çelik tarafından ceza sahası içerisinde indirildi. Müsabakanın hakemi bu pozisyona penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

39. dakikada Oltan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamroun yakın mesafeden sert vurdu. Karius'un güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner direk kaleye vurdu kaleci Kayacan bu topu güçlükle dışarı çeldi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

BB Erzurumspor: Kayacan, Mahamadou Ba, Merthan, Osman, Hasan Ayaroğlu, Batuhan Aratarslan, İbrahim, Emre, Hamroun, Rashad Muhammed, Oltan

Yedekler: Batuhan, Aykut, Mücahit, Hamza, Emrah, Serdar, Pote

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Diaby, Umut

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Boyd, Kartal, Güven, İlkay

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Hasan (dk.12) (BB Erzurumspor), N'Koudou (dk.35) ( Beşiktaş )

Sarı Kart: Osman ( BB Erzurumspor), Caner ( Beşiktaş )