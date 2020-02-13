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Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında BB Erzurumspor, Trabzonspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında BB Erzurumspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias'ın şutu kalecide kaldı.


9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1


17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1


26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk'un şutu kalecide kaldı.


43. dakikada Cenk'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen


BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan, Osman, Yusuf, Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan, Rashad Muhammed (Emrah dk. 33), Hasan Ayaroğlu, Pote


Yedekler: Batuhan, Ömer Şişmanoğlu, Cengizhan, Mücahit, Oltan, Serdar, Hamza


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Guilherme, Abdulkadir, Bilal


Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Safa, Pereira, Kerem, Taha


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Guilherme (dk. 9) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) (BB Erzurumspor)

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