Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

Tur maçında BB Erzurumspor evinde BB Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi BB Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar :

1. dakikada sol taraftan Murat'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Sunu, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

7. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topu önünde bulan Oltan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

33. dakikada Sunu'nun sol taraftan yaptığı ortaya gelişene Yunus Emre Gültiken sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Emre sert vurdu kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci ile karşı karşıya kalen Sunu sert vurdu kaleci bu topu güçlükle kontrol etti.

57. dakikada Sunu'nun sol taraftan ortasına gelişene vole vuran Oltan, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 3-0

62. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yakın mesafeden sert vuran Seyid Ahmet topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yakup Özhan, Mustafa Onur Özgenç, Mert Bulut

BB Erzurumspor: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Murat, Sefa(Osman dk. 79 ?), Mahamadou Ba, Emre (Emrah dk.63), Cem(Obertan dk. 46 ), Sunu, Oltan

Yedekler: Batuhan, Aykut, Hamroun, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BB Bodrumspor: Berat, Muhammet, İzzet, Emre Özkan (Talha dk. 46), Gökhan, Seyid Ahmet, Hüseyin (Emrecan Yıldızhan dk. 46 )Ozan, Mustafa, Şaban (Sergen dk. 69), Batuhan Ayaz

Yedekler: Fatih, Emirhan, Emre Can, Emre Işık

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Gol: Sunu (dk. 1), Oltan ( dk.7 ve 57) (BB Erzurumspor), Seyid Ahmet ( dk. 61) ( BB Bodrumspor)

Sarı Kart: Murat ( BB Erzurumspor)