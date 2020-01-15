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Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor, Beşiktaş’ı ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sağ taraftan Ba'nın yaptığı ortada Hasan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.


61. dakikada sol tarafta topla buluşan Diaby sert vuruşunda kaleciden seken top Umut'un önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Umut'un şutu yandan dışarı çıktı.


67. dakikada sol kanattan Hasan'ın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Oltan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-1


88. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest atışta Caner'in direkt kaleye gönderdiği top kaleci Kayacan'ın sol tarafından ağlara gitti. 2-2


90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit'in sert vurduğu top Ruiz'in eline çarptı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.


90+1. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Karius'un sağından meşin yuvarlığı ağlara yolladı.. 3-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal


BB Erzurumspor: Kayacan, Mahamadou Ba, Merthan (Aykut dk. 66), Osman, Hasan Ayaroğlu, Batuhan Aratarslan, İbrahim, Emre (Mücahit dk. 46), Hamroun (Emrah dk. 73), Rashad Muhammed, Oltan


Yedekler: Batuhan, Hamza, Serdar, Pote


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Beşiktaş: Karius, Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Necip, Oğuzhan (Boyd dk. 64), N'Koudou, Diaby (Güven dk. 76), Umut


Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Kartal, İlkay


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Hasan (dk. 12), Oltan (dk. 67), İbrahim (dk. 90+1) (BB Erzurumspor), N'Koudou (dk. 35), Caner (dk. 88) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner, Ruiz (Beşiktaş)

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