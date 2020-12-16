Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 - Esenler Erokspor: 1

Eleme Turu'nda BB Erzurumspor 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topla buluşan Emrah Başsan uygun durumda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Hamroun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

23. ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku'nun sert şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada kazanılan faul atışını çabuk kullanan Esenler Erokspor'da Mert'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

29. dakikada BB Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Sadiku korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Sissoko ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Osman kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yaren İzzet'in müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 4-1

76. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Oltan'ın kafayla indirdiği top Rashad'ın önüne düştü. Rashad uygun durumda olan Ömer Şişmanoğlu'nu gördü. Ömer Şişmanoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Selahattin Altay

BB Erzurumspor: Kayacan, Leo Schwechlen (dk.46 Mücahit), Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Sissoko (Oltan dk. 68), Osman (Özgür dk.80 ?), Donald, Hamroun (Ömer Şişmanoğlu dk. 73), Sadiku, Emrah Başsan (Rashad Muhammed dk. 73)

Yedekler: Batuhan, Hasan, Fırat, Muhammed Emin,

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Esenler Erokspor: Yaren İzzet, Berk, Aziz, Korhan (Cenk dk.46), Recep (Muharrem dk.46), Enes (Aziz dk.57), Emre (Murat dk. 46 Emre), Hüseyin, Hakkı (Samet dk. 71), Muammer, Mert

Yedekler: Ercüment, İdris

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Gol: Emrah Başsan (dk. 9, 20), Hamroun (dk.29), Osman (dk. 65), Ömer Şişmenoğlu (dk.76) (BB Erzurumspor), Muammer (dk.24) (Esenler Erokspor),

Sarı kartlar: Recep (Esenler Erokspor), Leo Schwechlen, Gökhan (BB Erzurumspor)