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Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 6 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu müsabakasında BB Erzurumspor, Karbel Karaköprü Belediyespor’u 6-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu müsabakasında BB Erzurumspor, Karbel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko'nun ara pasında topla buluşan Rashad ceza sahasına girdi sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


34. Hamroun'un pasıyla topla buluşan Mücahit ceza sahasına girdi sert vurdu kaleci Ersel'den dönen topu takip eden Mücahit ikinci kez sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0


43. dakikada Osman'ın caza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü, dönen topla buluşan Rashad ceza sahasında uygun durumda olan Hamroun'u gördü. Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0


45+1. dakikada Hamroun'un korner atışı sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Mina sert vurarak topu ağlara gönderdi. 4-0


47. dakikada Rashad'ın pasıyla topla buluşan Obertan sert vurarak ağlara gönderdi. 5-0


51. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Umut'un ortasında topa uçarak kafayı vuran Emre, ağları sarstı. 5-1


55. dakikada BB Erzurumspor sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat'ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan sert vurarak topu filelere gönderdi. 6-1


73. dakikada Umut'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi. 6-2



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilem, İsmail Semih İleri


BB Erzurumspor: Kayacan (Batuhan dk. 60), Sissoko, Rashad, Hamroun, Buumal (Obertan dk. 46), Gökhan, Sadiku, Mina (Teikeu dk. 46), Mücahit (Kaan dk. 60), Murat, Osman


Yedekler: Donald, Leo, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Karbel Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh (İbrahim dk. 46), Metehan (Vedat dk. 46), Umut, Erdi (Rauf dk. 76), Emirhan (Haydar dk. 46), Hail, Emre, Hakan, Tolunay (Taner dk. 66), Tugay


Yedekler: Muhammed, Ozan,


Teknik Direktör: İsmail Doğan


Goller: Rashad (dk. 8), Mücahit (dk. 34), Hamroun (dk. 43), Mina (dk. 45+1), Obertan (dk. 47 ve 51) (BB Erzurumspor), Emre (dk. 51 ve 73) (Karbel Karaköprü Belediyespor)


Sarı kart: Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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