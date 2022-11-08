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Ziraat Türkiye Kupası: Erzurumspor FK: 2 - Esenler Erokspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turunda Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsabakada Esenler Erokspor penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak kupada bir üst tura yükselen takım oldu. Penaltı atışlarında konuk takım Esenler Erokspordan Batuhan, Muhammet ve Mehmet atışlarını gole çevirirken, ev sahibi takımdan sadece Muhammed Furkan gol kaydedebildi. Erzurumspor FK'da Sefa, Haluk ve Yakup Uzunel, konuk takımdan ise Cenk penaltı atışından yararlanamayan isimler oldu.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Levent Gümüşdere, Mehmet Kağan Bingül, Serdar İla


Erzurumspor FK: Rıdvan, Bergdich, Fırat, Eyüp (Enes dk. 90), Batuhan (Haluk dk. 78), Sefa, Özgür, Yakup Kırtay (Yiğit Furkan dk. 111 ?), Güney (Yakup Uzunel dk. 79), Rosheuvel (Muhammet Furkan dk. 63), Hüseyin (Alperen dk. 79)


Yedekler: Fırat, Burak, Süleyman, Alican,


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Esenler Erokspor: Bekir, Cenk Doğan, Batuhan, Sakıb, Serhat, Yavuz (Muharrem dk.76), Fatih Emir, Hasan (Mehmet dk. 46), Zahit (Muhammet Harun dk. 29), İdris, Volkan (Enes dk. 86)


Yedekler: Ege Baran


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Eyüp (dk 21 ve 55) (Erzurumspor FK), İdris (dk. 62), Mehmet (dk. 83) (Esenler Erokspor)


Kırmızı kart: Sakıb (dk. 118) (Esenler Erokspor)


Sarı kartlar: Sakıb (Esenler Erokspor), Haluk (Erzurumspor FK)

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