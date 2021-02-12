Zirve geleneği bozulmadı

Erzurum'un eğitimdeki öncü kurumlarından Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, Covid-19 salgın döneminde de eğitim-öğretime yenilikçi çözümlerle hız kesmeden devam ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erzurum'un TÜBİTAK için en çok proje üreten okulu olan Özel Vakıf Okulları, bölge elemelerine kalan projeleriyle geçen yıl adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz eğitim dönemini; akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle zirvede tamamlayan kurum, 2020-2021 yılı için de eğitim programları ve projelerle eğitim sürecini maksimum etkileşimle ve verimlilikle sürdürüyor.

E-twinning Programlarına Toplamda 438 Öğrenci ile Başvuruda Bulunuldu

Öğrencilerin evde geçen sürelerini en verimli şekilde değerlendirmeleri için TÜBİTAK'ın yanında uluslararası saygınlığı olan kurumlarla çalışmalarını sürdüren Özel Vakıf Okulları, TÜBİTAK'taki başarılarına bu sene de uluslararası eşgüdümlü proje platformu olan "e-twinning"i ekledi. Bütün sınıf aralıklarında Erzurum'u başarıyla temsil eden Özel Vakıf Okulları, Atatürk Üniversitesinin uluslararası prestijini anaokulu, ilkokul ve ortaokul kade melerinde de yansıtıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, e-twinning projeleri sayesinde öğrencilerin hem "yaparak-yaşayarak" öğrenme süreçlerini etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde sürdürdüğüne hem de geleceğin Türkiye'sini inşa etme sürecine kendilerini en ileri düzeyde yetiştirerek katkıda bulunduklarına dikkat çekti.

Bu yıl TÜBİTAK'a 55 öğrenciyle 42 proje geliştirdiklerini vurgulayan ve bu doğrultuda e-twinning programlarına toplamda 438 öğrenci gibi eşi görülmemiş bir sayıyla katılımın sağlandığını belirten Genel Müdür Karagülle: “Bu doğrultuda 75 proje geliştirdik. Geçmişinden gelen birikimi, çağın getirdiği ihtiyaç ve yeniliklerle desteklemeye devam eden Özel Vakıf Okullarımız, pandemi sürecinin olumsuzluklarını bu sayede sıfır seviyesine indirip şehrinin gurur kaynağı olmaya devam etti” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimize Sınıf Ortamı Oluşturduk”

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının ilköğretimde bir marka haline geldiğine değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, pandemi sürecinde de öğrencilerine kesintisiz bir eğitim sunarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine sınıf ortamı oluşturan ve en yüksek seviyede eğitim veren özverili öğretmenleri de kutlayan Rektör Çomaklı: “Gerek uzaktan eğitim surecinde gerek proje üretimi noktasında yoğun bir şekilde gayret eden ve emek veren tüm Özel Vakıf Okulu ailesine teşekkür ediyorum” dedi.