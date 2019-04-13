“1. Akademi Sempozyumu: Fikri ve Sınai Haklar” sempozyumu

Akademi Sempozyumu düzenlendi.

Fikri ve sınai hakların konuşulduğu sempozyum, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi. Etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, fikri ve sınai mülkiyet haklarının günümüzdeki önemine vurgu yaparak, “Fikrin, bilginin, teknolojinin, tasarımın, patent ve ürünlerin günümüzde çok üretildiğini ve önemli hale geldiğini görüyoruz. Burada yenilik, patent ve buluşlar aynı zamanda üreticisine, şirketlerine, buluşu ortaya koyan kişilere ve ekonomilere önemli bir güç ve beraberinde rekabeti getiriyor. Dolayısıyla bu gelişmenin öneminin gittikçe arttığını görüyoruz. Bu bağlamda başta Hukuk Akademisi Kulübü olmak üzere sempozyumun oluşumuna katkı sağlayan öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

“Sınai ve mülkiyet hakları geniş bir alanı kapsıyor”

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu ise konuşmasında, sınai mülkiyet haklarının kapsam alanı ve geleceğine dair bilgi verdi. Uslu, “Sınai mülkiyet hakları; patentler, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerinin topoğrafyalarını kapsamaktadır. Özellikle birkaç yıl içinde dünyada yaygınlaşacağı düşünülen 5G teknolojileri ile 4.0 sanayi ya da dördüncü sanayi devrimi sınai hakların daha da önem kazanmasını sağlayacaktır.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Uslu ayrıca, “Diğer alanlardaki gelişmelerde olduğu gibi sanayi ve teknolojideki bu gelişmelere de hukuk biliminin kayıtsız kalması düşünülemez. Nitekim bugün geçekleştirilecek etkinliğin en önemli amaçları bu konularda ortaya çıkabilecek sorunlara önceden dikkat çekmek ve ortaya çıkmış sorunlara çözüm önerileri sunmaktır” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler bu alanda yetersiz donanıma sahip”

Hukuk Akademisi Kulübü Başkanı Furkan Güven, fikri ve mülkiyet haklarının uygulama alanlarının altını çizerek sempozyumun oluşum fikrini şu şekilde açıkladı:

“Uygulamada böylesine önemli bir alan hukuk fakültelerinin çoğunda okutulmuyor. Dolayısıyla biz öğrenciler de bu alanda yetersiz donanıma sahibiz. Bu bağlamda ilk sempozyumumuzu hocalarımızla da fikir alışverişinde bulunarak bu alanda düzenlemek istedik. Çünkü bugün ticari davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin baktığı dosyaların yüzde 30'luk bir kısmı fikri mülkiyet hukukunun düzenleme alanına giren uyuşmazlıklardan oluşmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının tescil ve icrasıyla ilgili idari kurumlar kurulmuş, hakların tesisi ve korunması konusunda görev yapan patent ve marka vekillerinin sayısı artmıştır.”

İki oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumun Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Başak Demirayak'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumunda; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Füsun Nomer Ertan “Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aksu

“Bilgisayar Programlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Korunması”, Patent ve Marka Derneği Başkanı Uğur G. Yalçıner “Biyoteknolojik ve Genetik Buluşların Patent ile Korunması Konusunda Dünyadaki Gelişmeler” ve Emekli Tasarım Tescil Uzmanı Muazzez Kılıç “Tasarım Hukukunda Tecavüz ve Hükümsüzlük Davalarına Bilirkişi Perspektifinden Bakış” konularından sunum gerçekleştirdiler.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan Kaya'nın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ise, Türk Patent ve Marka Kurumu Avukatı Av. Arb. Osman Umut Karaca “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler”, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Av. Vehbi Kahveci “Markanın Korunması ve Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Paslı “Marka Hukukunda Tescil - Kullanım İlişkisi” ve Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Pelin Karaaslan'ın “Birlikte Var Olma (Co-Existence) Anlaşmaları” konularında sunumlar yapıldı.