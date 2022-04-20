1 aydır yapılamayan onarım 1 günde yapıldı

Eskişehir'de belediye çalışanlarının patlattığı ve tüm şikayetlere rağmen 1 ayı aşkın süredir onarılmayan rögar borusu, dün yayınlanan haberden sonra 24 saatten kısa sürede onarıldı.

Dede Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta yapılan bir metruk bina yıkımı esnasında belediye çalışanlarınca patlatılan rögar borusu, 1 ayı aşkın süredir türlü bahanelerle onarılmıyordu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ESKİ) yapılan onlarca şikayete rağmen onarımı yapılmayan ve çevre kirliliğine neden olan rögar borusuyla ilgili dün yapılan haberin ardından yetkililer harekete geçti. Şikayetlere rağmen 1 ayı aşkın süredir türlü bahanelerle onarımı yapılmayan hasarlı rögar borusu, haberin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden onarıldı.