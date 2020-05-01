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1 Mayıs'ta Eskişehir meydanları boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Eskişehir meydanları boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eskişehir meydanları boş kaldı.


Günlerdir süren yen tip korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'de ve dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Eskişehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı meydanlar boş kaldı. Önceki yıllarda Eskişehir'de kutlamaların yapıldığı en işlek meydanlarda ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'de insanlar evlerinden çıkmazken, polisler ve görevli ekipler çalışmalarına devam etti. Vatandaşlar acil ihtiyaçlarını bugün saat 14.00'e kadar açık olacak marketlerden karşılayabilecek.

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