1 milyon de?erinde ka?ak t?t?n ve malzemesi ele ge?irildi

KOM g?revlilerince devletin vergi kayb?n?n ?nlenmesi, haks?z kazanc?n engellenmesi ve halk sa?l???n?n korunmas? amac?yla yap?lan ?al??malarda, sigara imalathanesi olarak kullan?lmak ?zere kiralanan bir ikamete operasyon d?zenlendi. ?kamette yap?lan aramada; 3 adet kompres?rl? sigara sarma makinesi, 882 kilogram t?t?n, 63 bin 200 dal makaron, 10 bin 80 dal sar?lm?? sigara, bin 410 adet de?i?ik markalara ait sahte t?t?n ambalaj?, 6 bin 400 adet tekrar kullan?lmak ?zere s?k?lm?? t?t?n ve makaron bandrolleri ele ge?irildi. Malzemelerin toplam piyasa de?erinin yakla??k 1 milyon de?erinde oldu?u ??renildi. Yap?lan operasyonda su??st? yakalanan ??pheli 2 ?ah?s hakk?nda adli i?lem ba?lat?ld?.

Ayr?ca, yakalanan su? unsurlar?n?n incelenmesi neticesinde; men?ei ve i?eri?i belli olmayan, kalitesiz, ??r?m??, k?flenmi? t?t?nlerin bir k?sm?n?n sahte ?retilmi? markal? ambalajlara doldurularak, bir k?sm?n?n ise sar?lm?? sigara haline getirilerek i? yerlerinde sat?ld???, bu suretle haks?z kazan? elde edildi?i, devletin vergi kayb?na u?rat?ld??? ve halk sa?l???n?n tehdit edildi?i y?n?nde de?erlendirmeler yap?ld?.