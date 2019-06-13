1. Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Çalıştayı Kırka'da yapıldı

Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Çalıştayı, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Çalıştayın ilk gününde Beylikova Kızılcaören Nadir Toprak Elementleri sahası ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde teknik gezi yapılarak, Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten'den işletme hakkında bilgi alındı.

Eti Maden Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Müdürü Lütfi Tozar'ın açılış konuşması ile başlayan ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çeliker ile Naten Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan'ın da birer konuşma yaptığı çalıştayın 2. günü konu hakkındaki uzmanların çeşitli sunumları ile devam etti.

Çalıştayın amacının Eti Maden İşletmelerinin nadir toprak elementleri ve toryum konusunda sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmak, yeni projelerini tanıtmak, kamu, üniversite-araştırma kurumları ve özel sektör temsilcilerinin yapılan çalışmalar ve projeler hakkında görüş ve önerilerini almak olduğu bildirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü projenin ilk etabında maden sahasında pilot tesis kurmayı planlıyor. Pilot tesis aşamasından sonra sahada 570 bin ton cevher işlenerek nadir toprak elementleri ve toryum üretecek bir tesis kurulacak. Projenin maliyeti ise yaklaşık 550 milyon TL iken bin kişinin de istihdam edilmesi bekleniyor.

Çalıştaya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Abdurrahman Çeliker, Özgür Saç ve Dr. Tabip Gülbay, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, kamu, üniversite, araştırma kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı.