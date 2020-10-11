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1 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Eskişehir’de 4.

Eskişehir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay, 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Evlerinden aşağı inerek ekmek yapmak isteyen anne Mihrican A., 7 yaşındaki oğlunu ve 1 yaşındaki küçük Hazal'ı üşümemeleri için evde bıraktı. Bunun üzerine iki kardeş balkona çıkarak oynamaya başladı. Hazal, camı olmayan ve yerine battaniye gerilen balkon kenarında oynarken bir anda aşağı düştü. Battaniye gerilen yerden beton zemine düşen küçük çocuk, hemen komşularının aracı ile Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Hazal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aşağı düşen Hazal'ın ayakkabılarının görüntüsü ise yürekleri dağladı.


Olaya şahit olan Cafer Dal, “Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırıp uyarayım derken çocuk aşağı düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

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