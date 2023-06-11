10. Gençlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi açıklandı

10-11 Haziran tarihlerinde beş toplantı halinde gerçekleşen ve 17 bildirinin sunulduğu ‘Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi' temalı 10. Gençlik Kurultayı tamamlandı.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi tarafından kentteki vatandaşların destekleri ile ‘Milli Mefkûre Mektebi' adı altında kurulan eğitim akademisi, ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı'nın 10'uncusunu gerçekleştirdi. Kurultay, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yönelik ‘Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi' temasıyla 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Türk Ocakları Eskişehir Şubesi'nin bulunduğu binada gerçekleştirildi. Kurultayın açılış konferansını tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, ‘Kızılelma Neresi' konusunda yaptı. Kurultayın sonucunda sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen 10. Gençlik Kurultayı'nda din, eğitim, felsefe, hukuk, tarih, sosyoloji gibi farklı alan ve konularla ilgili toplam 17 tebliğ sunuldu. Oturumların tamamlanmasının ardından Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kemal Biçerli, Doç. Dr. Volkan Marttin, Öğretmen Yüksel Kayın ve Doç. Dr. Oktay Berber'in kurultayda sunulan bildirileri değerlendirmesi sonucu tebliğlerin katılımcılara ve kamuoyuna ilan edilmesine karar vermiştir. Katılımcılara ve kamuoyuna arz edilecek tebliğlerde, ‘Kurultayda sunulan bildirilerde genel itibariyle Türk düşüncesi ve Türk medeniyeti kavramlarının dayandığı temel ilkeler genel itibarıyla ele alınmış, bu ilkelerin rehberliğinde hareket ederek yeni medeniyeti inşa etme zaruretine vurgu yapılmıştır', ‘Bu bağlamda bazı bildirilerde, Türk gençliğinin karşı karşıya olduğu sorunlar üzerinde durulmuş, bu sorunların aşılmasında Cumhuriyetimizin yüz yıllık birikiminden ilham alınmasının gerekliliğine değinilmiştir', ‘Bazı bildirilerde milli kimlik kavramı, bu kavram üzerinde çalışmaları bulunan önemli şahsiyetler ve günümüzde yapılan tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda son yıllarda özellikle anayasa tartışmaları yapılırken Türk, Türklük, Türk milleti gibi kavramları tartışmaya açanların olduğu görülmektedir. Söz konusu kavramlar bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan tarih, kültür, fikir ve amaç birliğini temel alan kavramlardır ve tartışılmasına asla müsaade edilmemelidir', ‘on yıllarda milletimizin yaşadığı pek çok felâkette bilgi ve aklın geri planda bırakılmasından kaynaklanan birikmiş sorunların etkili olduğu kanaatindeyiz. Sorunları kabul etmemek, akıl, bilim ve liyakati bir kenara bırakmakla herhangi bir çözüm üretilemeyeceği ortadadır. Bu itibarla, daha önceki kurultaylarda da vurgulandığı üzere günübirlik, gelecek tasavvurundan yoksun politikaları bir kenara bırakmak; eğitim sisteminde, hukukta ve siyasette millî bir bilinçle hareket etmek bir seçenek değil, zorunluluktur' ve ‘Kurulduğu 1912'den bu tarafa 111 yılı geride bırakan, Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Türk Ocakları'nın bünyesinde oluşturulan mektep çalışmalarının Türk Dünyası'nın geleceği için çözüm üretebilecek bir şekle dönüştürülebilmesi için ilköğretimden lisansüstü eğitime kadar bir akademiye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu doğrultuda bilgi ve tecrübeye sahip yetişmiş insanımızın, iş dünyasının hamiyetperver mensuplarının ve söz sahibi siyasetçilerimizin bir araya getirileceği topyekûn bir seferberlik vaktidir."

Kurultayın ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin babası olarak nitelendirdiği Ziya Gökalp'ın ölümünün 100. yılı dolayısıyla 2024 yılı mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilmesi planlanan 11. Gençlik Kurultayı'nın ‘Büyük Türk Düşünürleri' temasıyla düzenlenmesi teklif edildi.