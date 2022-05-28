10. Şiir buluşması başladı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliğinin 10'uncusu gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç şehir dışı programı dolayısıyla katılamazken, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Nuray Akçasoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı.

Etkinlik öncesinde 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Lâle Müldür, okurları için kitaplarını imzaladı. Törende ilk konuşmayı Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen yaparken, “10. Buluşmamızda birlikte olmaktan çok sevinçliyiz. Eskişehir bildiğiniz gibi bir cumhuriyet kentidir. Cumhuriyetin aydınlığını, ışığını ve özgürlüğünü taşıyan bir kenttir. Bugüne kadar nasıl yaşadıysak, bundan böyle de o şekilde yaşamak istiyoruz. Türkiye'de ve Eskişehir'deki tüm yasakları, müzik yasaklarını kınıyorum” diye konuştu

“Bu kadar güzel bir ortam hiçbir yerde görmedim”

Ardından etkinliğe katılan yabancı şairler adına kürsüye gelen Macar şair Balazs Szollossy, “Ben dördüncü kez bu festivale katılıyorum. Dünyanın birçok yerinde çok fazla festival gördüm, bu kadar güzel bir ortam hiçbir yerde görmedim. Gerçekten evim gibi buraya geliyorum. Burada İskoçya'dan Almanya'ya, Danimarka'dan Türkiye'ye kadar birçok şair dost edindim. Bu başarılar için Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, Haydar Ergülen'e ve emeği geçenlere yabancı şairler adına teşekküre diyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Nuray Akçasoy ise “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, şehir dışı programı dolayısıyla bugün aramızda olamadı ve hepinize saygılarını, selamlarını iletti. Eskişehir; çağdaş, aydın ve Atatürk'ün izinde bir kent olması ile birlikte, aynı zamanda bir sanat kenti. Tepebaşı Belediyemizin düzenlediği uluslararası düzeydeki 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'na, pandemi nedeniyle verdiğimiz zorunlu aranın ardından devam ettiğimiz için çok sevinçliyiz. 2 gün boyunca çok değerli isimleri Yunus Emre'nin diyarı kentimizde ağırlayacağız. Eskişehirliler bu yıl da şairlerimiz ve şiirleri ile buluşacak. Bu yılki onur konuğumuz ise usta şair Lâle Müldür, bizleri varlığı ile şereflendirdi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ahmet Başkanımızın da söylediği gibi; şiir Eskişehir'e çok yakışıyor. Hepinize şiirle dolu, güzel günler diliyorum; şiir Tepebaşı'nda” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra etkinliğe katılan şairlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Ardından 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nın onur konuğu Lâle Müldür, şiirlerini katılımcılar için seslendirdi. Açılış töreni, Mahmut Çınar'ın şarkıları ile sona erdi. Özdilek Sanat Merkezi'nde, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması 10. Yıl Sergisi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Yunus Emre için hazırladıkları afiş çalışmalarından oluşan Bir Yaşam Sancısı / Öğrenci Çalışmaları Sergisi de beğeniye sunuldu. Öte yandan Eskişehir'in yerel sahafları da etkinlik süresince açacakları stantlar ile Eskişehirliler ile buluştu. Eskişehirli şiir ve kitapseverler, Don Kişot Sahaf, Fahrenheit 451 Sahaf, Monk Coffee & Books, Germinal Sahaf ve Uçurtma Kitap & Kafe'ye, Özdilek Kültür Merkezi bahçesinde ulaşabilecek.