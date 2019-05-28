‘10. Tarım ve İnsan Fotoğraf' sergisi

Eskişehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve gösterilmeye değer bulunan fotoğrafların sergi açılışı yapıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergiye İl Tarım ve Oman Müdürü Dr. Emine Sever, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, il müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever sergi açılışında yaptığı konuşmada 10 yıldır düzenlenen yarışmayla toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin, estetik ve sübjektif bakış açısıyla belgesel olarak arşivlerde yerini almasının amaçlandığını belirtti.

Daha sonra protokol tarafından açılışı yapılan serginin hep birlikte gezilmesiyle etkinlik sona erdi. Sergi, 30 Mayıs'a kadar açık kalacak.