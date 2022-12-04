100 bin liralık çalıntı sondaj borusunu alan hurdacı gözaltına alındı

Eskişehir'de 100 bin TL değerindeki 23 adet çalıntı sondaj borularını aldığı tespit edilen hurdacı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Yürükkaracaören Mahallesi'nde taşeron firma sahibi H.K.'ye ait 100 bin TL değerindeki 23 adet sondaj borusu, bırakıldığı yol güzergahından çalındı. Olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelinin daha önce de aynı yerden 50 adet sondaj borusu çaldığı anlaşıldı. Jandarma tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde çalıntı sondaj boruları Emek Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında ele geçirildi. Çalıntı malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. Çalıntı malzemeyi alan işletme sahibi Ö.F.S. ise gözaltına alındı.