“100 Genç 100 Yetenek” projesi hibe almaya hak kazandı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Ummuhan Aşır “İlçemizdeki sosyo ekonomik yönden dezavantajlı 100 öğrenciye spor aracılığı ile sosyal hayata katılımda fırsat eşitliği sunulacak olan projede, ilçemizde görev yapan 20 beden eğitimi öğretmeni floor curling eğitmen eğitimine katılacaklar. Böylece dezavantajlı 100 öğrencinin, Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan Floor Curling spor branşında lisanslı sporcu olarak yetişmelerine olanak sunarken aynı zamanda Floor Curling branşının ilimizde yaygınlaşmasını sağlamış olacak” dedi.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, projede emeği geçen kulüp yönetimine ve proje yürütücüsü Ummuhan Aşır'ı tebrik etti.

Ceylan, “Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, ilimizin ilk lisanslı Floor Curling sporcularını yetiştirerek hem bir ilki gerçekleştirmiş olacak hem de Curling federasyonu tarafından düzenlenecek olan kulüpler arası ve okullar arası Floor Curling Şampiyonalarında ilimizi başarı temsil edecektir. İlçemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.