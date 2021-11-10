100'e yakın film gösterimi yapıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 9. Uluslararası Farklı Perspektifler Kısa Film Festivali ile Güz Sinema ve Sanat Kampı sona erdi. Etkinlikler kapsamında 100'e yakın film gösteriminin yanı sıra bir de kısa film çekimi gerçekleştirildi.

100'e yakın filmin gösterildiği festivale yurt dışından ve yurt içinden pek çok sinemacı katıldı. Festivalin jüri üyeliğini Bulgaristan'dan yapımcı Vlady Karanikolov, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Aslı Şahin ve yönetmen Kosovalı More Raca üstlendi. Katadrom Derneği'nin, Tepebaşı Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği Alman-Türk Gençlik Köprüsü tarafından desteklenen bir de sinema kampı eşlik etti. Kampı yüz yüze 20 katılımcı takip ederken, zoom üzerinden Almanya ve Türkiye'den katılımcılar ilgi duydukları eğitimleri çevrimiçi olarak takip etme fırsatı yakaladı. Yönetmenlik, senaryo yazımı, oyunculuk, kurgu, görsel efektler, yapımcılık ve kostüm tasarımı üzerine uygulamalı derslerin yanı sıra, sektörde faal olarak çalışan eğitmenlerin deneyim paylaşımları da ilgi gördü. Festival kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sosyolog İnci Çalışkan, “Göç ve Sinema” adlı bir seminer gerçekleştirdi.

Festival etkinlikleri Savaş'a ithaf edildi

Son Dans isimli bir kısa filmin çekildiği kamp boyunca, Eskişehir'de katılımcılarla birlikte olan eğitmenler arasında Emel Göksu, Çiğdem Vitrinel, Gül Abus Semerci, Marsel Kalvo, Ahmet Toklu, Hakan Yılmaz, Aslı Şahin, Selcan Özgür gibi sinema, dizi ve sanat dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi ve Tepebaşı Melih Savaş Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen festival etkinlikleri, Art Colony'nin açılmasında ön ayak olan ve bu yıl hayatını kaybeden Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş'a ithaf edildi.

Etkinliklere katılan sinemacılar ve sinemaseverler de sanata sunduğu katkılardan ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.