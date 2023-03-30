107 bin ton ambalaj atığı geri dönüştürüldü

2009'dan bu yana kazanımı sağlanan toplam atık miktarı 107 bin 325 tona ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu yönde gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, sürdürülen çalışmalar ile 2023 yılında da tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kent halkına gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Tonlarca atık kazanca dönüştü

Henüz başında olduğumuz 2023 yılında toplanan ambalaj atığı miktarı 1 milyon 51 bin 540 kilograma ulaştı. 2009 yılından bu yana geri kazanım çalışmalarını sürdüren ve bu alanda ülkenin lider belediyelerinden biri olan Tepebaşı toplamda ise 107 bin 325 ton ambalaj atığı, bin 371 ton bitkisel atık yağ, 38 ton atık pil, 969 ton tekstil atığı, 9 ton atık ilaç, 19 ton elektronik eşya atığı ve 20 ton da ömrünü tamamlamış lastik atığını geri dönüştürdü.

Lider belediye Tepebaşı

2009 yılından beri ilçede geri dönüşüm atıklarını toplayan Tepebaşı Belediyesi 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Planı oluşturmuş ve ilçedeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için Sıfır Atık Belgesi aldı. Ayrıca 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 farklı kategorideki atık, ayrıştırılarak geri dönüştürülebiliyor. Elektrikli ve elektronik eşya atıkları, atık lastikler, atık ilaçlar, atık piller gibi atıklar, vatandaşların talepleri istikametinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden alınabiliyor. Vatandaşlar da 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine atıklarını kendileri ulaştırabiliyor.

2020 yılında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni faaliyete geçiren Tepebaşı Belediyesi, belediye hizmet binasına Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir'in ilk belediyesi konumunda. Ayrıca Doğal Yaşam Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Alzheimer Konukevi ile Fen İşleri Şantiyesi de Tepebaşı Belediyesi'nin Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan merkezleri arasında. Tepebaşı Belediyesi, çevre sorunlarının çözümlenebilmesi için sisteme yönelik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını da etkin bir şekilde devam ettiriyor.

Başkan Ataç'tan çevreye duyarlı kent halkına teşekkür

Sıfır Atık Yönetmeliği çıktığında Tepebaşı Belediyesi'nin 10 yılı aşkın süredir yürütmekte olduğu atık yönetimi sayesinde yönetmeliğe en hazır belediye olduğunu ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Belediyemiz sorumluluğunda olan tüm atık gruplarında sistem oluşturmuş ve vatandaş bilgilendirmeleri yapılmıştı. Aynı zamanda 1. Sınıf atık getirme merkezine de sahipti. Tüm bunların sayesinde önce hizmet binalarına sıfır atık belgesi alan ilk belediye oldu. Takiben ilçe sınırlarında da sıfır atık belgesi alan ilk belediyeler arasında yer aldı. Kurduğumuz sistem ile daha temiz bir Tepebaşı ve yaşanabilir bir ilçe oldu. Tüm yerel yönetimler Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını yakinen takip edip örnek alıyor. Tepebaşı Belediyesi doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm gibi çalışmalara örnek olarak iklim değişikliği ile mücadele eden örnek bir belediye. Ayrıca vermiş olduğumuz okul eğitimleri ve geri dönüşüm atölyeleri ile bilgili bir nesil yetişmesine de katkı sağlıyoruz. Tonlarca atığı geri dönüştürerek çevreyi koruyor aynı zamanda kamu yararı sağlıyoruz. Bu başarının sağlanmasında en büyük teşekkürü, çevreye saygılı ve doğaya sahip çıkan Eskişehirlilere borçluyuz” dedi.