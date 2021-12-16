11'inci Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri, çevrimiçi olarak izleyicilerini bekliyor.

Eskişehir AB Bilgi Merkezi, “10 Aralık İnsan Hakları Günü” kapsamında geçekleştirilen 11'inci AB İnsan Hakları Film Günleri için bir dizi reklam kampanyaları gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında billboard, CLP, led ekranlar, tramvay durakları ve alışveriş merkezleri gibi 83 farklı noktada görsel çalışmalar yayınladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 2011 yılından itibaren her yıl, Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde AB İnsan Hakları Film Günleri ve AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması düzenliyor. 11 yıldır bu etkinlikleri AB üye ülkeleri diplomatik temsilcilikleri; kültür merkezlerinin destekleriyle, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmiyor.

11'inci AB İnsan Hakları Film Günleri, Covid-19 nedeniyle çevrimiçi gerçekleştiriliyor. 28 seçkin film ve yönetmen söyleşileri ile birlikte www.festivalscope.com/page/euhrfd-2021 adresi üzerinden seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Filimler, iklim krizi temalı çalışmalardan, kadının toplumdaki yeri, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim hakkı, sağlık hizmetlerine erişebilme hakkı, göç ve kültürel diyalog gibi çeşitli konuları kapsıyor. Filmlerden bazıları bizi, gelecekte yapay zekânın yerine dair düşünmeye davet ederken, belgesel, yarı belgesel, kurgu, animasyon, stop-motion gibi çeşitli tür ve teknikteki bu ödüllü filmler de her yaş ve kesimden seyircinin beğenisine sunuluyor.