11 Kasım Ağaç Bayramı hazırlıkları tamamlanmak üzere

Ülke genelinde 11 Kasım'da yapılacak olan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği için son hazırlıkları Eskişehir'de de yapılıyor.

İlki 2019 yılında yapılan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde ve birçok ilçede gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde de 29 ayrı lokasyonda fidan dikilecek. “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” adıyla gerçekleştirilecek etkinliklere, gerekli pandemi tedbirleri alınarak, kurumlardan, üniversitelerden, Milli Eğitim'den ve sivil toplum örgütlerinden katılım sağlanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, küresel ısınmanın önüne geçmek, orman varlığını artırmak, ağaç sevgisini aşılamak, çevreye olan duyarlılığı yükseltmek için tüm ülkede eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını belirterek, “Bu yılki temamız 84 milyon için 3'er fidan dikiyoruz olacak. Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde bütün hazırlıklar tamamlandı. Toprak işlemelerini yaptık, fidan çukurları açıldı. Fidanları sahaya taşıdık. Tören günü 2 ilimizde yaklaşık 125 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yıl boyunca ise Eskişehir'de 3 milyon 460 bin, Afyonkarahisar'da ise 2milyon 208 bin adet fidan dikmiş olacağız” dedi.

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan dikimi için Eskişehir'de 15 ayrı lokasyon hazırlandı. 108 hektarlık sahaya toplam 116 bin fidan dikilecek. Eskişehir merkezindeki tören Sarısungur Mahallesinde Saat 11.00 de yapılacak. Afyonkarahisar'da ise, 14 ayrı lokasyonda, 14 hektarlık sahaya, 9 bin fidan dikilecek. Ana tören yeri Yolçatı ağaçlandırma sahasında saat 11.00'de olacak.