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11 otodan dolandırıcılık suçuna karışan şüpheliler yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oto dolandırıcılığı suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Oto dolandırıcılığı suçundan 2'si farklı illerde 9'u Eskişehir'de olmak üzere toplam 11 kaydı bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında A.İ.'nin otosunu satın alıp, noterden satış yaptırdıktan sonra “Oyalamak suretiyle dolandırılması” olayı gerçekleşti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırmalar neticesinde, aracı satın alan şüphelilerin daha önce aynı yöntemle 9'u Eskişehir, 2'si de farklı iller olmak üzere toplam 11 dolandırıcılık olayına karışan A.D. ve E.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dolandırıcılık suretiyle almış oldukları oto ile birlikte yakalandı.



‘Şüpheliler basın mensuplarına küfür yağdırdı'


Öte yandan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Şahıslar, polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirildikleri sırada önce kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi, daha sonra adeta küfür yağdırdı. Bu esnada şüphelilere eşlik eden polis ekiplerinin herhangi bir şey yapmaması da dikkat çekti.

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