11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği öğrencilere ilham oluyor

Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler Grafik Bölümünde yapılan atölye çalışması ile başladı.

Öğrencilere, uzmanlarla beraber sanatı ve tasarımı birlikte işleme fırsatı sunan atölye çalışmasına ilgi yoğun oldu. Etkinlik boyunca, kaligrafi ve tipografi alanında ustalaşmış isimlerden olan; Almila Yıldırım, Oğuzhan Cengiz ve Oktay Karadayılar atölye çalışmaları esnasında öğrencilere tecrübelerini aktaracak. Ukrayna'dan gelen sanatçılar Victoria ve Vitalina Lopukhiny de atölye çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlayacak.

“Her yıl öğrencilerimizi uzman kişilerle buluşturuyoruz”

Geleneksel hale gelen etkinliğe her yıl yurt içinden ve dışından birçok uzmanın katıldığını belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör. Dilek Erdoğan Aydın, “Grafik bölümü olarak bu yıl Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliğinin 11'incisini düzenliyoruz. Her yıl, gerek yurt dışından gerek ülkemizden uzman konuklarımız üniversitemize geliyor. Şu an 4 atölye yürütülüyor. Uzmanlar ve öğrencilerimizin yürüttüğü, hatta başka üniversitelerden öğrencilerin de yoğun katılım sağladığı bu atölye çalışmaları 3 gün boyunca sürecek. Biz aslında kaligrafi ve tipografide uzmanlaşmış kişilerle öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz. Hatta düzenlenen konferanslarla, uzmanların işlerini görmelerini ve bu hafta içinde de iki sergi görmelerini de sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla; çalışıyorlar, ilham alıyorlar ve alanlarında uzman kişilerle sohbet etme fırsatı yakalamış oluyorlar. Profesyonellerle bir arada olmanın tadına varıp, istedikleri her şeyi paylaşabiliyorlar. Öğrencilerimiz için her açıdan verimli bir etkinlik oluyor” şeklinde konuştu.