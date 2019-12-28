110 kadın girişimciye tablet verildi

Eskişehir'de Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında 110 kadın girişimciye e-ticaret kolaylığı sağlanması için dokunmatik tablet dağıtıldı.

GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında yaklaşık 1 sene süren eğitimde girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret portalı üzerinden satış ve pazarlama teknikleri üzerine eğitimlerini tamamlayan kadın girişimcilere tabletleri takdim edildi. Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen dağıtım töreninde 110 Eskişehirli kadın girişimciye tablet verildi. Girişimci kadınlar tabletlerini CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve GİKA Projesi Komite Başkanı Levent Çolak'ın elinden aldı.

Kadın girişimcileri teşvik etmenin önemine dikkat çeken GİKA Projesi Komite Başkanı Levent Çolak, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Çolak, “Girişimci kadınlar olmasıydı, siz bu projeye ilgi göstermeseydiniz bu proje hedefine ulaşmaz. Çünkü asıl amaç sizler ve sizler gibi kadınları belli bir yere ulaştırmak. Türkiye'de birçok kadınımız var. Onlara öncü olup başka kurumlarda kendi ekonomik özgürlüklerine ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu konuda en önemli kişiler sizlersiniz. Hep beraber el ele tutuştuk hep beraber ekonomik özgürlüğe dedik. Kendi el emeklerinizi ekonomik değere ulaştırarak ailelerinizi maddi kazanç sağlamak amacımız, hedefimiz buydu. Kadına şiddet var, kadın istismarı var. Bunlar aslında temelde ekonomiye dayandığı için kadın ekonomik özgürlüğüne ulaşırsa bu anlamda diğer sosyal problemlerin de önüne geçebileceğimizi düşündüğümüz için bu projeye başladık” diye konuştu.